Ambra Angiolini, la foto in reggiseno infiamma il web: «41 gradi all’Ambra» (Di martedì 5 luglio 2022) Temperature bollenti sui social. Tutta colpa di Ambra Angiolini, che alla calura estiva aggiunge qualche grado in più pubblicando uno scatto che la dice lunga sulla sua costanza nel seguire gli allenamenti in palestra. «41 gradi all’Ambra…» scrive la nuova giudice di X Factor, accanto a una foto in reggiseno bianco e jeans slacciati che mostrano addominali e colorito invidiabili per la gioia degli utenti, che si complimentano con lei. Capelli spettinati, sguardo malizioso e pantaloni stracciati le conferiscono l’aspetto di una ragazzina ribelle, sempre pronta a mettersi in gioco e mai troppo preoccupata del giudizio altrui. «Haters» e «lovers» sono gli hashtag scelti dalla Angiolini, che ha smesso di ascoltare il giudizio degli altri per concentrarsi solo su stessa e ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 5 luglio 2022) Temperature bollenti sui social. Tutta colpa di, che alla calura estiva aggiunge qualche grado in più pubblicando uno scatto che la dice lunga sulla sua costanza nel seguire gli allenamenti in palestra. «41all’…» scrive la nuova giudice di X Factor, accanto a unainbianco e jeans slacciati che mostrano addominali e colorito invidiabili per la gioia degli utenti, che si complimentano con lei. Capelli spettinati, sguardo malizioso e pantaloni stracciati le conferiscono l’aspetto di una ragazzina ribelle, sempre pronta a mettersi in gioco e mai troppo preoccupata del giudizio altrui. «Haters» e «lovers» sono gli hashtag scelti dalla, che ha smesso di ascoltare il giudizio degli altri per concentrarsi solo su stessa e ...

Pubblicità

zazoomblog : Ambra Angiolini in perfetta forma a 45 anni mostra gli addominali (con ironia) - #Ambra #Angiolini #perfetta… - darveyfeels_ : passato il pomeriggio a leggere il libro di Ambra Angiolini “InFame” e stata sul punto di piangere una decina di volte. - zazoomblog : Ambra Angiolini la foto in reggiseno infiamma il web: «41 gradi allAmbra» - #Ambra #Angiolini #reggiseno #infiamma - corrycorra : RT @DottGraziaP: 'Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. [...] Si chiama giorno z… - andreastoolbox : Ambra Angiolini e la foto che infiamma il web: «41 gradi all'Ambra» -

Ambra Angiolini in reggiseno: la foto infiamma i social Ambra Angiolini ha postato una foto in cui è ritratta in reggiseno e ha fatto il pieno di like sui social. Ambra Angiolini ha postato sui social una foto dove è ritratta in reggiseno e ha fatto il ... Ambra Angiolini, in perfetta forma a 45 anni mostra gli addominali (con ironia) Sembra che il tempo non passi per Ambra Angiolini . A giudicare dall'ultima foto che ha pubblicato su Instagram, non ha perso neanche un pizzico di quel piglio da ragazzina che ce l'ha fatta amare a Non è la Rai e che ha mantenuto nel ... TGCOM Ambra Angiolini in reggiseno: la foto infiamma i social Ambra Angiolini ha postato sui social una foto dove è ritratta in reggiseno e ha fatto il pieno di like tra i fan che l’hanno lodata per i suoi addominali scolpiti e per la sua bellezza mozzafiato. Am ... Ambra Angiolini infiamma il web con la foto in reggiseno: «41 gradi all'Ambra» Temperature bollenti anche sui social. Tutta colpa di Ambra Angiolini, che alla calura estiva aggiunge qualche grado in più pubblicando uno scatto che la dice lunga sulla sua costanza ... ha postato una foto in cui è ritratta in reggiseno e ha fatto il pieno di like sui social.ha postato sui social una foto dove è ritratta in reggiseno e ha fatto il ...Sembra che il tempo non passi per. A giudicare dall'ultima foto che ha pubblicato su Instagram, non ha perso neanche un pizzico di quel piglio da ragazzina che ce l'ha fatta amare a Non è la Rai e che ha mantenuto nel ... Ambra Angiolini e la relazione con Massimiliano Allegri: "Mi sono sbagliata" Ambra Angiolini ha postato sui social una foto dove è ritratta in reggiseno e ha fatto il pieno di like tra i fan che l’hanno lodata per i suoi addominali scolpiti e per la sua bellezza mozzafiato. Am ...Temperature bollenti anche sui social. Tutta colpa di Ambra Angiolini, che alla calura estiva aggiunge qualche grado in più pubblicando uno scatto che la dice lunga sulla sua costanza ...