Amber Heard ha incontrato Johnny Depp per chiedergli di ridurre l'accordo di 10 milioni di dollari? (Di martedì 5 luglio 2022) Secondo quanto rivelato da El Nacional, Amber Heard avrebbe incontrato Johnny Depp per chiedergli di ridurre la somma che la giuria le ha ordinato di pagare. Il verdetto del controverso processo per diffamazione tra Johnny Depp e Amber Heard è stato annunciato più di un mese fa, sebbene sia ancora al centro dei media di tutto il mondo: le due star si sono forse incontrate privatamente nelle scorse settimane? La giuria si è pronunciata in favore dell'attore 59enne dopo aver ritenuto diffamatorie le dichiarazioni di abuso dell'attrice statunitense. I giurati hanno ordinato alla Heard di pagare 10 milioni di dollari di danni e 350.000 ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 luglio 2022) Secondo quanto rivelato da El Nacional,avrebbeperdila somma che la giuria le ha ordinato di pagare. Il verdetto del controverso processo per diffamazione traè stato annunciato più di un mese fa, sebbene sia ancora al centro dei media di tutto il mondo: le due star si sono forse incontrate privatamente nelle scorse settimane? La giuria si è pronunciata in favore dell'attore 59enne dopo aver ritenuto diffamatorie le dichiarazioni di abuso dell'attrice statunitense. I giurati hanno ordinato alladi pagare 10didi danni e 350.000 ...

Pubblicità

EpochItalia : Il processo #Depp vs #Heard ha stroncato il movimento me too e distrutto i diritti delle donne? Il processo Johnny… - O_Rigoli : Alle associazioni che hanno denunciato fatti inesistenti bisognerebbe fare il culo a strisce in stile amber heard.… - Cosmopolitan_IT : Amber Heard chiede di annullare il processo contro Johnny Depp - EItonMcCartney : RT @TheLastDuivel: @EItonMcCartney Più lungo del processo di Depp e Amber Heard - TheLastDuivel : @EItonMcCartney Più lungo del processo di Depp e Amber Heard -