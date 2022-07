Amber Heard e Johnny Depp, lei vuole annullare il processo: la strategia degli avvocati (Di martedì 5 luglio 2022) Amber Heard non si dà pace. Da quando l’ex marito è riuscito a strappare il voto favorevole della giuria nella causa per diffamazione, i legali dell’attrice di Aquaman stanno tentando ogni via per impugnare il verdetto pronunciato lo scorso mese dal tribunale di Fairfax, Virginia. La strategia degli avvocati della Heard sarebbe quella di chiedere che il verdetto emesso contro di lei venga interamente annullato, incluso il risarcimento di oltre 10 milioni di dollari che le è stato richiesto. processo Depp-Heard, i punti contestati dai legali dell’attrice La nuova mossa sarebbe giustificata, secondo la difesa, dalla mancanza di prove a carico dell’attrice oltre che da un errore nel registrare l’anno di nascita di uno dei giurati che ha ... Leggi su blog.libero (Di martedì 5 luglio 2022)non si dà pace. Da quando l’ex marito è riuscito a strappare il voto favorevole della giuria nella causa per diffamazione, i legali dell’attrice di Aquaman stanno tentando ogni via per impugnare il verdetto pronunciato lo scorso mese dal tribunale di Fairfax, Virginia. Ladellasarebbe quella di chiedere che il verdetto emesso contro di lei venga interamente annullato, incluso il risarcimento di oltre 10 milioni di dollari che le è stato richiesto., i punti contestati dai legali dell’attrice La nuova mossa sarebbe giustificata, secondo la difesa, dalla mancanza di prove a carico dell’attrice oltre che da un errore nel registrare l’anno di nascita di uno dei giurati che ha ...

