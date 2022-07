Alpini, verso l'archiviazione del caso molestie perché impossibile identificare gli autori: ma la destra esulta (Di martedì 5 luglio 2022) Un'altra prova dello squallore della destra italiana: le molestie durante l'adunata degli Alpini ci sono state, le testimonianze sono moltissime ma non è stato possibile identificare gli autori. Ma la ... Leggi su globalist (Di martedì 5 luglio 2022) Un'altra prova dello squallore dellaitaliana: ledurante l'adunata deglici sono state, le testimonianze sono moltissime ma non è stato possibilegli. Ma la ...

Pubblicità

globalistIT : - Giupdis : RT @IlPrimatoN: Alpini 1, Non una di meno 0 - OKsniper : @GuidoCrosetto Inchiesta alpini verso l'archiviazione. Per me era scontato, ma tu hai dubitato citando mele marce..… - infoitinterno : Molestie al raduno degli Alpini: verso archiviazione la denuncia di una 25enne - infoitinterno : Alpini a Rimini, si va verso archiviazione dell’unica denuncia per molestie. E le femministe mute -