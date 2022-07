Alpini a Rimini, si va verso archiviazione dell’unica denuncia per molestie. E le femministe mute (Di martedì 5 luglio 2022) Rimini, 5 lug — Molto rumore per nulla: s’è sgonfiata come un sufflé cucinato male lo tsunami mediatico — e relativa, odiosa caccia alle streghe intentata dalle femministe di Non una di meno — sorto in seno alla 93esima adunata degli Alpini tenutasi a Rimini lo scorso maggio. Il mare di fango sollevato da pasionarie e stampa mainstream compiacente, che per giorni si sono divertiti a gettare discredito sul corpo che forse più di tutti si distingue da sempre per spirito di abnegazione ed eroismo, si è dissolto oggi. Alpini a Rimini, verso archiviazione dell’unica denuncia per molestie La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini ha infatti chiesto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 5 luglio 2022), 5 lug — Molto rumore per nulla: s’è sgonfiata come un sufflé cucinato male lo tsunami mediatico — e relativa, odiosa caccia alle streghe intentata dalledi Non una di meno — sorto in seno alla 93esima adunata deglitenutasi alo scorso maggio. Il mare di fango sollevato da pasionarie e stampa mainstream compiacente, che per giorni si sono divertiti a gettare discredito sul corpo che forse più di tutti si distingue da sempre per spirito di abnegazione ed eroismo, si è dissolto oggi.perLa Procura della Repubblica presso il Tribunale diha infatti chiesto ...

