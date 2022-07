Allerta semi di chia ritirati dai supermercati | il richiamo dal Ministero della Salute

(Di martedì 5 luglio 2022) E’ stato emesso dalun rimo per alcuni lotti dididai. In particolare è stata riscontrata la presenza di allergeni non espressamente citati nell’etichetta. Pertanto l’invito è a non consumarli ma, se allergici, riportare il prodotto al supermercato.diquali sono i lotti Nella documentazione allegata all’avviso, pubblicato online sul sito del, è possibile conoscere ulteriori dettagli. Il marchio del prodotto è “Cucina e sapori” mentre il prodotto è commercializzato dal supermercato MD. Il lotto di produzione è quello con data di scadenza 11/06/2023 per la confezione da 250gr. Leggi anche: Attenzione, ritirato un prodotto ...

