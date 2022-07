Allerta meteo, Italia nella morsa del caldo: oggi bollino rosso per 20 città (Di martedì 5 luglio 2022) L’estate è arrivata decisamente in anticipo quest’anno e molte città Italiane stanno vivendo un’afa terribile. Prese dalla morsa del caldo, oggi saranno da bollino rosso molti centri. E’ scattata l’Allerta meteo per il caldo in diverse città Italiane: vediamo quali sono nel dettaglio quelle da bollino rosso, ovvero quelle in cui le temperature saranno decisamente L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 5 luglio 2022) L’estate è arrivata decisamente in anticipo quest’anno e moltene stanno vivendo un’afa terribile. Prese dalladelsaranno damolti centri. E’ scattata l’per ilin diversene: vediamo quali sono nel dettaglio quelle da, ovvero quelle in cui le temperature saranno decisamente L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

DPCgov : ????Allerta GIALLA, lunedì #4luglio, per rischio idraulico, temporali e idrogeologico su parte di Lombardia, Veneto e… - RSD_studiodelta : ?? ALLERTA METEO: Allerta *GIALLA* 038/2022 valida dalle 00:00 del 06-07-2022: temporali ?? - olongapso : Da #emergenzaidrica ad allerta meteo è un attimo. #CambiamentoClimatico - eraklede : RT @Roberta91556490: Notizia 1 radio: Piemonte Lombardia Veneto chiedono stato di emergenza siccità Notizia 2: al Nord sono attesi tempor… - CorriereRomagna : Arriva la pioggia: mercoledì allerta meteo gialla per temporali in Emilia-Romagna - -