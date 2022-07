Allerta crolli al ghiacciaio Planpincieux, riaperta al traffico la strada della val Ferret – Video (Di martedì 5 luglio 2022) È stata riaperta questa mattina la strada della val Ferret, nel comune di Courmayeur, in provincia di Aosta chiusa nella notte per il rischio di crolli dal ghiacciaio Planpincieux. A causa di un temporale era stata disposta l’evacuazione di un’area posta sotto ai seracchi, in località Planpincieux dove sono presenti una decina di edifici. Da anni il ghiacciaio Planpincieux, che fa parte del massiccio del Monte Bianco, è tra i più attenzionati per le sue condizioni e i numerosi crolli che si sono verificati. L’Allerta era scattata a seguito del report redatto da Fondazione Montagna Sicura, relativo all’Allerta idrogeologica gialla diramata dal Centro funzionale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) È stataquesta mattina laval, nel comune di Courmayeur, in provincia di Aosta chiusa nella notte per il rischio didal. A causa di un temporale era stata disposta l’evacuazione di un’area posta sotto ai seracchi, in localitàdove sono presenti una decina di edifici. Da anni il, che fa parte del massiccio del Monte Bianco, è tra i più attenzionati per le sue condizioni e i numerosiche si sono verificati. L’era scattata a seguito del report redatto da Fondazione Montagna Sicura, relativo all’idrogeologica gialla diramata dal Centro funzionale ...

