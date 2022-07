Pubblicità

eErgaOmnes : RT @MariaLa36193924: Grande successo del Governo #Draghi: l'#Algeria ci alza il prezzo del #gas ?? - dopiot : RT @MariaLa36193924: Grande successo del Governo #Draghi: l'#Algeria ci alza il prezzo del #gas ?? - blello2 : RT @MariaLa36193924: Grande successo del Governo #Draghi: l'#Algeria ci alza il prezzo del #gas ?? - SamBresciano : RT @MariaLa36193924: Grande successo del Governo #Draghi: l'#Algeria ci alza il prezzo del #gas ?? - riccardosanna14 : RT @ther6666: Grande successo del Governo Draghi: l'Algeria ci alza il prezzo del gas. -

Agenzia ANSA

In, il 5 luglio, si festeggiano i 60 anni di indipendenza dalla Francia. Separazione arrivata ufficialmente con gli accordi di Evian del 1962, dopo una lunga ed estenuante guerra durata otto anni.Tanto che, recentemente, anche alcuni Paesi che erano rimasti in disparte sono tornati alla ribalta nelscacchiere della geopolitica. Dopo l', adesso è la volta del Mozambico ad essere ... Algeria, grande parata militare ad Algeri nel giorno dell'indipendenza - Mondo In Algeria, il 5 luglio, si festeggiano i 60 anni di indipendenza dalla Francia. Separazione arrivata ufficialmente con gli accordi di Evian del ...(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, è oggi in Algeria per partecipare in rappresentanza del Capo dello Stato ...