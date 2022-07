Ai Mondiali di calcio del Qatar il fuorigioco lo segnalerà l'IA. Ma a decidere saranno gli addetti al VAR (Di martedì 5 luglio 2022) Un sistema di sensori e videocamere monitorerà la posizione del pallone e dei calciatori in campo per segnalare al VAR il fuorigioco. Collina: "I test sono stati un successo".... Leggi su dday (Di martedì 5 luglio 2022) Un sistema di sensori e videocamere monitorerà la posizione del pallone e dei calciatori in campo per segnalare al VAR il. Collina: "I test sono stati un successo"....

Pubblicità

Digital_Day : Un sistema di sensori e videocamere monitorerà la posizione del pallone e dei calciatori in campo per segnalare al… - discoradioIT : Oggi, esattamente a 40 anni di distanza da quel 5 luglio 1982, @RegLombardia ha ricordato la 'mitica' sfida 'Itali… - ducciosiena : @rossonero_fede @UEFAcom_it Il vero responsabile é quell’ inadeguato di Ceferin. E come ciliegina sulla torta i mon… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: Una stella della Premier League è stata arrestata per violenza sessuale: quasi 30 anni, avrebbe dovuto giocare i Mondi… - 3cinematographe : Arriva in TV Il viaggio degli eroi, film che fa rivivere le emozioni che hanno portato l’Italia a vincere i mondial… -