Affare de Ligt, Il Bayern punta allo scambio con cash: Juve irremovibile (Di martedì 5 luglio 2022) I bavaresi, che devono vincere anche la concorrenza del Chelsea, non mollano la presa per de Ligt: ecco l’offerta sul piatto Non c’è stata ancora un’apertura ufficiale alla cessione, è… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 5 luglio 2022) I bavaresi, che devono vincere anche la concorrenza del Chelsea, non mollano la presa per de: ecco l’offerta sul piatto Non c’è stata ancora un’apertura ufficiale alla cessione, è… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @calciomercatoit: #Juventus, il #Chelsea mette 80 milioni sul piatto per #DeLigt: #Jorginho affare possibile ma slegato #calciomercato… - calciomercatoit : #Juventus, il #Chelsea mette 80 milioni sul piatto per #DeLigt: #Jorginho affare possibile ma slegato… - Tiarossi2 : @GiGiglio99 @giuseppeJ1306 Vediamo,se si trova l'affare per 2 si fa ,se no come dici tu fare un big per sostituire de ligt - claudiomassimi1 : Se offri Pavard come pedina di scambio nell' ipotetico affare con de Ligt, allora i ml. devono essere almeno 150.… - apathetichead : @benalfry78 Per quello che è ora e che, potenzialmente, potrebbe essere De Ligt, io li spenderei tutti. Si assicure… -