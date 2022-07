Aci Salerno, weekend ricco di soddisfazioni tra Italia e Gran Bretagna (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – weekend ricco di soddisfazioni per i piloti con licenza sportiva Aci Salerno. Vittoria nel Gruppo Racing Start Plus per Vito Tagliente alla 71esima Trento Bondone; all’8° Rally della Carnia vince la Classe ruN2 Nicola Vanino e trionfa nella Classe RS 1600 Plus Miriam Luretig. Fine settimana all’insegna di importanti traguardi raggiunti quello dal 1° al 3 luglio, che ha visto scendere in pista o su strada diversi formidabili piloti con licenza Aci Sport e tessera Aci presso l’Automobile Club Salerno. weekend di gara entusiasmanti alla sesta tappa del Campionato Italiano Velocità Montagna a Trento e all’8° Rally della Carnia; sui circuiti internazionali sfida accesissima anche in Gran ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutidiper i piloti con licenza sportiva Aci. Vittoria nel Gruppo Racing Start Plus per Vito Tagliente alla 71esima Trento Bondone; all’8° Rally della Carnia vince la Classe ruN2 Nicola Vanino e trionfa nella Classe RS 1600 Plus Miriam Luretig. Fine settimana all’insegna di importanti traguardi raggiunti quello dal 1° al 3 luglio, che ha visto scendere in pista o su strada diversi formidabili piloti con licenza Aci Sport e tessera Aci presso l’Automobile Clubdi gara entusiasmanti alla sesta tappa del Campionatono Velocità Montagna a Trento e all’8° Rally della Carnia; sui circuiti internazionali sfida accesissima anche in...

