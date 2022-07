Accesso ai buoni pasto anche per i liberi professionisti (Di martedì 5 luglio 2022) Negli ultimi anni il rapporto azienda-personale si è modificato e ha posto davvero al centro il benessere psicofisico della persone. Si è compreso quanto sia produttivo per l’azienda migliorare la vita dei propri dipendenti dentro e fuori le mura aziendali. Un ambiente in cui coesistono persone soddisfatte è maggiormente produttivo e fornisce al di fuori l’immagine di un’azienda sana, forte e rispettosa delle esigenze della collettività. Da qui si comprende la volontà di allargare la rete dei fringe benefits che l’azienda elargisce alle risorse umane. I benefici riguardano vari settori: istruzione, assistenza sanitaria, viaggi, tempo libero, cultura, ecc. Tra i più richiesti ci sono senza dubbio premi immediati, fondo pensione, assicurazione sulla vita, agevolazione per gli abbonamenti dei mezzi pubblici, flessibilità lavorativa, macchina aziendale, ecc. I benefit aziendali rispondono ... Leggi su leggioggi (Di martedì 5 luglio 2022) Negli ultimi anni il rapporto azienda-personale si è modificato e ha posto davvero al centro il benessere psicofisico della persone. Si è compreso quanto sia produttivo per l’azienda migliorare la vita dei propri dipendenti dentro e fuori le mura aziendali. Un ambiente in cui coesistono persone soddisfatte è maggiormente produttivo e fornisce al di fuori l’immagine di un’azienda sana, forte e rispettosa delle esigenze della collettività. Da qui si comprende la volontà di allargare la rete dei fringe benefits che l’azienda elargisce alle risorse umane. I benefici riguardano vari settori: istruzione, assistenza sanitaria, viaggi, tempo libero, cultura, ecc. Tra i più richiesti ci sono senza dubbio premi immediati, fondo pensione, assicurazione sulla vita, agevolazione per gli abbonamenti dei mezzi pubblici, flessibilità lavorativa, macchina aziendale, ecc. I benefit aziendali rispondono ...

Pubblicità

ruvesi_it : Da oggi sarà possibile presentare la domanda per i Buoni servizio per l’accesso ai servizi socio educativi per i mi… - FattodelGargano : Buoni servizio per l’accesso ai servizi socio educativi per i minori, è possibile presentare la domanda - RednewsGargano : Buoni servizio per l’accesso ai servizi socio educativi per i minori. Come e dove presentare la domanda - Ilikepuglia : Regione Puglia - A partire da domani sarà possibile presentare la domanda per i Buoni servizio per l’accesso ai ser… - cronachelucane : DOMANDE PER BUONI SERVIZIO PER SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - A partire da domani e fino al 28 luglio sarà possibile pre… -