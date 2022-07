Abate nuovo allenatore della Primavera del Milan (Di martedì 5 luglio 2022) «AC Milan comunica di aver affidato la guida tecnica della formazione Primavera maschile a Ignazio Abate. Abate, cresciuto nel vivaio rossonero, ha iniziato la carriera da allenatore la scorsa stagione con gli U16, squadra con cui alla sua prima esperienza ha conquistato il secondo posto in finale scudetto. Il Club augura a Ignazio i migliori Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 5 luglio 2022) «ACcomunica di aver affidato la guida tecnicaformazionemaschile a Ignazio, cresciuto nel vivaio rossonero, ha iniziato la carriera dala scorsa stagione con gli U16, squadra con cui alla sua prima esperienza ha conquistato il secondo posto in finale scudetto. Il Club augura a Ignazio i migliori Calcio e Finanza.

