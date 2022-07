Zelensky, ricostruzione Ucraina è missione del mondo democratico (Di lunedì 4 luglio 2022) "La guerra della Russia non è solo una mossa per prendere la nostra terra ma è una sfida al sistema europeo: vuole provare che l'Europa è debole e che non può difendere i propri valori". Lo ha detto ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 luglio 2022) "La guerra della Russia non è solo una mossa per prendere la nostra terra ma è una sfida al sistema europeo: vuole provare che l'Europa è debole e che non può difendere i propri valori". Lo ha detto ...

73deva73 : Zelensky, ricostruzione Ucraina è missione del mondo democratico - Ultima Ora - ANSA. “Business is Business “. Eh… - antoninobill : Caduta Lysychansk: la regione di Lugansk in mano russa. Zelensky: “La ricostruzione è compito dell’intero mondo dem… - lorenzo10469500 : Caduta Lysychansk: la regione di Lugansk in mano russa. Zelensky: “La ricostruzione è compito dell'intero mondo dem… - maelmale : RT @tvsvizzera: Aperto il vertice internazionale sulla ricostruzione in Ucraina. Giunta a Lugano la presidente della Commissione UE Von Der… - Geopoliticainfo : ????#Zelensky: 'La ricostruzione dell'#Ucraina non è solo un fatto locale ma la missione di tutto il mondo democratico' -