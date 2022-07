Zelensky | “La Russia ha scelto la strada della guerra | noi quella della pace | e spariamo per difendere”

(Di lunedì 4 luglio 2022) E’ stato rilanciato dalla piattaforma Ukrinform, il video collegamento attraverso il quale ‘stavolta’ il presidente ucraino Volodymyr, è venuto a contatto con la comunità universitaria giapponese. Anche qui, parlandosituazione nel suo paese e dei negoziati, il leader di Kiev ha spiegato che “Non possiamo arrenderci, pena la nostra scomparsa, come Stato, come nazione, come persone“.: “Lahala, l’Ucraina. Loro sparano per distruggere, noi per” Come ha infatti tenuto a rimarcare ancora una volta, “La...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Ucraina, la Russia bombardano ancora | Zelensky: 'Ci riprenderemo la città di Lysychansk' #ucraina #russia #guerra… - Agenzia_Ansa : La Russia 'sta rubando i bambini ucraini', portandoli via dal loro Paese senza dare alcuna informazione alle autori… - MediasetTgcom24 : Zelensky: riconquisteremo tutte le città, anche Severodonetsk #ucraina #russia #guerra #ue #Kiev #Lavrov - Yes2winC : RT @lanf64: #Ucraina, la denuncia: 'Più di 10 mila cittadini di #Mariupol nelle prigioni della Repubblica popolare di #Donetsk. Io direi #… - rosfrant : @GiocatricePerTE patrIDIOTA italiano volevi dire... #Russia #Zelensky -

...ha rotto i legami con la. Le parole "collasso", "deficit" e "povertà" descriveranno questo Stato finché vorrà essere uno stato terrorista', ha detto il presidente ucraino Volodymyr...Sempre da Lugano ha parlato anche. "La guerra dellaè una sfida al sistema europeo. La ricostruzione dell'Ucraina è la missione di tutto il mondo democratico", ha affermato il ...The Foreign Secretary said the UK Government is mulling seizing the assets of Russians in the UK to use in Ukraine’s reconstruction.L'intelligence della Bulgaria sostiene di avere le prove di una manipolazione della Russia verso un gruppo di personalità influenti di Sofia.