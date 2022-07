Zaniolo sempre più vicino alla Juventus: il doppio indizio social non mente (Di lunedì 4 luglio 2022) La Juventus ha un sogno per questo mercato estivo: portare Zaniolo a Torino. L’esterno giallorosso sembra ad un passo dal trasferimento. Sappiamo benissimo come, in questa sessione di mercato, la Juventus abbia bisogno di rinforzare in maniera decisamente importante a causa degli addii, a parametro zero, di Dybala e Bernardeschi e del mancato riscatto, per la valutazione troppo alta, di Morata. A questo bisogna aggiungere le riflessioni da fare su Kean vista una stagione disputata ben al di sotto delle aspettative; ecco perché l’arrivo di Di Maria non è sufficiente. L’argentino non è ancora ufficiale ma la trattativa si concluderà in maniera positiva. LaPresseL’attacco della Juventus, però, ha bisogno di altri rinforzi e un sogno potrebbe essere Zaniolo; l’esterno giallorosso, decisivo ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 4 luglio 2022) Laha un sogno per questo mercato estivo: portarea Torino. L’esterno giallorosso sembra ad un passo dal trasferimento. Sappiamo benissimo come, in questa sessione di mercato, laabbia bisogno di rinforzare in maniera decisaimportante a causa degli addii, a parametro zero, di Dybala e Bernardeschi e del mancato riscatto, per la valutazione troppo alta, di Morata. A questo bisogna aggiungere le riflessioni da fare su Kean vista una stagione disputata ben al di sotto delle aspettative; ecco perché l’arrivo di Di Maria non è sufficiente. L’argentino non è ancora ufficiale ma la trattativa si concluderà in maniera positiva. LaPresseL’attacco della, però, ha bisogno di altri rinforzi e un sogno potrebbe essere; l’esterno giallorosso, decisivo ...

MarcelloChirico : Pressing #Juventus su #Zaniolo. Imminente contatto diretto tra dirigenze @juventusfc e @OfficialASRoma .Sempre più… - killhzo : @solbakkiano io non appena Zaniolo sbatterà addosso ai difensori avversari alla prima amichevole (sempre se lo teni… - Piergiulio58 : Juve, nuova offerta per Zaniolo: 50 milioni alla Roma e contratto top per Nicolò. SE FOSSI LA ROMA…AL VOLO! INAFFI… - Gaucho_RN : Alla RAI hanno appena detto che il Milan ha offerto 30 milioni più Castillejo per Zaniolo, la Roma chiede Pobega o… - Pablit0rm : @NicoSchira Dajeeeee sei felice ….. scritto con il cazzetto dritto sto tweet !??? Quanto ti da vigorelli o i dirige… -