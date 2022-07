Zaniolo può lasciare la Roma: un top club di Serie A prepara l’offerta ufficiale (Di lunedì 4 luglio 2022) Possibile novità per il futuro di Nicolò Zaniolo: la Juventus sarebbe infatti pronta a presentare la prima offerta ufficiale per il centrocampista della Roma. Zaniolo, classe ’99, va in scadenza di contratto con la squadra capitolina nel 2024 ma al momento la trattativa per il rinnovo di contratto appare congelata. Zaniolo Roma Juventus Non è un mistero il talento italiano abbia diversi estimatori in giro per l’Europa, ma non è un mistero che la sua preferenza sia quella di restare in Italia. Secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, la Juventus sarebbe ora in pole per il suo acquisto: la società bianconera farà recapitare nelle prossime ore la prima offerta ufficiale. Il futuro di Zaniolo potrebbe presto essere lontano da ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 4 luglio 2022) Possibile novità per il futuro di Nicolò: la Juventus sarebbe infatti pronta a presentare la prima offertaper il centrocampista della, classe ’99, va in scadenza di contratto con la squadra capitolina nel 2024 ma al momento la trattativa per il rinnovo di contratto appare congelata.Juventus Non è un mistero il talento italiano abbia diversi estimatori in giro per l’Europa, ma non è un mistero che la sua preferenza sia quella di restare in Italia. Secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, la Juventus sarebbe ora in pole per il suo acquisto: la società bianconera farà recapitare nelle prossime ore la prima offerta. Il futuro dipotrebbe presto essere lontano da ...

Zaniolo divide: 'Si incatena alla Continassa', 'Non più di 5 milioni' ... il talento della Roma divide come non mai sia i tifosi giallorossi che quelli bianconeri. L'Inter valuta David Luiz, la Roma pensa ad Aouar, Juve può offrire 40 milioni per Zaniolo. Juventus, i bianconeri potrebbero investire 40 milioni di euro per Zaniolo. Le trattative tra Roma e Juventus per Nicolò Zaniolo starebbero proseguendo. I bianconeri, che potrebbero vendere Matthjas ...