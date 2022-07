Zaniolo - Juventus, l'offerta dei bianconeri alla Roma: 10 milioni subito e 40 il prossimo anno (Di lunedì 4 luglio 2022) Prestito oneroso (10 milioni) più obbligo di riscatto (40 milioni) il prossimo anno. Questa, scrive la Gazzetta dello Sport, è l'offerta alla Roma messa sul tavolo dai dirigenti della Juventus per Nicolò Zaniolo . offerta che i dirigenti della Roma hanno letto e hanno per ora rispedito al mittente. I ... Leggi su blitzquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Prestito oneroso (10) più obbligo di riscatto (40) il. Questa, scrive la Gazzetta dello Sport, è l'messa sul tavolo dai dirigenti dellaper Nicolòche i dirigenti dellaletto e hper ora rispedito al mittente. I ...

Gazzetta_it : #Juve, nuova offerta per #Zaniolo: 50 milioni alla Roma e contratto top per Nicolò - Gazzetta_it : Zaniolo perfetto per la Juve, ecco come lo farebbe giocare Allegri - GoalItalia : La Juve fa sul serio per Zaniolo: offerto Arthur alla Roma ?? I giallorossi lo valutano 50 milioni di euro ?? [?… - Mythos1981 : RT @LucaFioretti13: Avanti tutta per #Zaniolo alla #Juventus. Pronti 10 milioni per il prestito annuale e 30-35 per un riscatto che può lie… - toselluc : Nicolò Zaniolo alla Juventus: ha senso? -