WWE: Era dal 2017 che nessuna delle 4 Horsewomen era coinvolta in un cambio titolo di SmackDown

L'incontro lampo tra Liv Morgan e Ronda Rousey di questo Money in the Bank ha rappresentato un'impressionante record per la WWE. Era infatti dal 2017 che il titolo di SmackDown non cambiava padrone senza che nessuna delle Four Horsewomen avesse un ruolo, vincendo o perdendo il titolo. L'ultima volta era accaduto nell'agosto 2017 a SummerSlam, quando Natalya sconfisse Naomi per il titolo di SmackDown. Da quel momento in poi il titolo ha cambiato padrona diverse volte, ben 17 volte e in tutte le occasioni c'era una delle 4 leggende di NXT nel ruolo di sfidante o in quello di campionessa.

