Willy Monteiro | ergastolo a Marco e Gabriele Bianchi Urla degli imputati alla lettura della sentenza I familiari | «Giustizia è fatta»

Così ha deciso la Corte d'Assise di Frosinone dove è appena stata pronunciata la sentenza di condanna per l'omicidio diDuarte. Urla tra gli imputati nel gabbiotto dell'aula una volta ...AGI - Sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianch,i accusati dell'omicidio diDuarte il 6 settembre del 2020. È quanto stabilito dalla Corte d'Assise di Frosinone. Per il brutale pestaggio a Colleferro in cui morìDuarte la Corte ha quindi ...Ergastolo ai fratelli Marco e Gabriele Bianchi. Queste le condanne appena comunicate dai giudici della Corte d’Assise del Tribunale di Frosinone dove oggi si è concluso il giudizio di primo grado a ca ...È arrivata in tarda mattinata la sentenza per l'omicidio di Willy Monteiro Durante. Ergastolo per Marco e Gabriele Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 per Mario. Il processo per l'omicidio d ...