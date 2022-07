Willy Monteiro | ergastolo a Marco e Gabriele Bianchi | applausi alla lettura della sentenza I familiari | «Giustizia è fatta»

Pubblicità

13.14, ergastolo ai fratelli Bianchi Sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, accusati dell'omicidio diDuarte avvenuto nel settembre del 2020 a Colleferro, nel Frusinate. Il 21enne capoverdiano morì dopo un brutale pestaggio di gruppo. Accolta la richiesta del Pm per i fratelli Bianchi, ...Sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio diDuarte avvenuto nel settembre del 2020 a Colleferro. Applausi in aula durante la lettura della sentenza dei giudici della Corte di Assise di Frosinone. . 4 luglio 2022E' attesa per oggi in Corte d'Assise del Tribunale di Frosinone la sentenza del processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso ...Arriverà nel primo pomeriggio di oggi la sentenza per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne di Paliano, ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020 a Colleferro al termine di un ...