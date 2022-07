Volley, Giochi del Mediterraneo 2022: l’Italia si tinge di bronzo a Orano, battuta 3-1 la Francia (Di lunedì 4 luglio 2022) Una medaglia per attenuare l’amarezza. E’ con questo spirito che la Nazionale italiana di Volley è si è presentata quest’oggi a Orano (Algeria), sede dell’edizione 2022 dei Giochi del Mediterraneo, nel match contro la Francia che metteva in palio il bronzo. Gli azzurri, sconfitti a sorpresa in semifinale dalla Croazia 3-1 (26-24; 25-22; 21-25; 26-24), erano chiamati a una reazione. La risposta c’è stata nella rassegna multisportiva e la vittoria è arrivata sul 3-1 (22-25; 25-20; 25-15; 31-29). Un incontro iniziato male dalla compagine nostrana, che ha faticato a trovare il bandolo della matassa al cospetto di Lukas Basic e compagni (autore di 12 punti nel computo complessivo). Dalla seconda frazione la correlazione difesa-attacco ha funzionato maggiormente e sulla ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) Una medaglia per attenuare l’amarezza. E’ con questo spirito che la Nazionale italiana diè si è presentata quest’oggi a(Algeria), sede dell’edizionedeidel, nel match contro lache metteva in palio il. Gli azzurri, sconfitti a sorpresa in semifinale dalla Croazia 3-1 (26-24; 25-22; 21-25; 26-24), erano chiamati a una reazione. La risposta c’è stata nella rassegna multisportiva e la vittoria è arrivata sul 3-1 (22-25; 25-20; 25-15; 31-29). Un incontro iniziato male dalla compagine nostrana, che ha faticato a trovare il bandolo della matassa al cospetto di Lukas Basic e compagni (autore di 12 punti nel computo complessivo). Dalla seconda frazione la correlazione difesa-attacco ha funzionato maggiormente e sulla ...

Pubblicità

Forumtito20 : Quest'anno sono tornati il beach volley, l'aperiforum, i giochi senza quartiere e il torneo 'di Edoardo'. Ma a noi… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: DIRETTA: tre spadisti in semifinale! Bronzo per Ficco ora le spadiste… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: DIRETTA: tre spadisti in semifinale! Bronzo per Ficco ora le spadiste… - simonabastiani : Alle 17,30 le Azzurre di Luca Pieragnoli giocheranno contro la Turchia alla conquista dell'oro ai Giochi del Medite… - infoitsport : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: si parte con scherma, volley e nuoto! E' volata Italia-Turchia nel me… -