Volley | Giochi del Mediterraneo 2022 | la Croazia domina la finale con la Spagna e si prende l’oro

(Di lunedì 4 luglio 2022) L’ultimo atto del torneo maschile diaidelsi è appena concluso ad Orano (in Algeria) con la vittoria schiacciante della, che ha demolito laimponendosi in tre set con gli score di 25-22, 30-28 e 25-20. Top scorer tra le fila dei croati Petar Dirlic con 16 punti, ma è stato decisivo anche Marko Sedlacek con 15 punti e 5 muri vincenti. Dall’altra parte non sono bastati i 17 palloni messi a terra da Andres Jesus Villena Rodriguez per gli iberici. Per la selezione croata si tratta del primo titolo di sempre in questa manifestazione a livello maschile (in precedenza il miglior risultato era il bronzo di Bari 1997), mentre in campo femminile erano già arrivate due affermazioni nel 1997 e nell’ultima edizione di Tarragona ...