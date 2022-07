Volley femminile | l’Italia vince i Giochi del Mediterraneo! Sconfitta la Turchia 3-1 in finale ad Orano

(Di lunedì 4 luglio 2022)completa l’opera, batte laine conquista una splendida medaglia d’oro aidel Mediterraneo 2022 in corso di svolgimento a(in Algeria). La nostra Nazionale disi è imposta nell’atto conclusivo per 3-1 sulle anatoliche con i parziali di 26-24, 25-20, 22-25 e 25-22. Le ragazze di coach Luca Pieragnoli hanno regalato così al Bel Paese l’ottavo titolo della storia in questa manifestazione dopo le affermazioni nel 1979, 1983, 1991, 1997, 2001, 2009, 2013, sconfiggendo nuovamente laincome nelle ultime cinque occasioni. Sono ben quattro le giocatrici tricolori a chiudere in doppia cifra la: le schiacciatrici Elena Perinelli (17 punti) e Sofia ...

