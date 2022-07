Volley | calendario prossime partite Italia Nations League | orari partite con Bulgaria | Iran | Serbia e Olanda

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 luglio 2022) La Nazionalena maschile disi prepara per affrontare il quarto ed ultimo blocco di quattro match nella prima fase della NVL 2022. Il palcoscenico per la serie di incontri che precederà le Final Eight di Bologna sarà quello della Ergo Arena di Gdansk, in Polonia. Gli azzurri sono qualificati di diritto alla fase finale, ma sarà importante arrivarci col massimo bottino di punti possibile per avere un accoppiamento più agevole ai quarti. L’affronterà, nell’ordine,e Paesi Bassi. Quattro squadre sicuramente alla portata degli azzurri ma che, fatta eccezione per la, si stanno ancora giocando la qualificazione. Al momento infatti Paesi Bassi,occupano rispettivamente settima, ...