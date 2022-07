Voli cancellati o in ritardo, dal regolamento europeo alle indicazioni delle compagnie: la guida su rimborsi e risarcimenti (Di lunedì 4 luglio 2022) È un’estate da bollino rosso. Non solo per le temperature record, ma anche per il numero di Voli cancellati o la cui partenza è stata ritardata. Tra scioperi e mancanza di personale strutturale a compagnie e scali, infatti, gli aeroporti sono in tilt ormai da settimane. Non solo in Italia, ma anche nel resto d’Europa, dalla Francia alla Germania. Il motivo è soprattutto il Covid: la maggior parte delle compagnie non ha reintegrato il personale tagliato durante i due anni di pandemia, e così mancano piloti, controllori di volo, personale di bordo e operatori aeroportuali. Le stime, riporta Il Sole 24 Ore, parlano di circa 140mila Voli a rischio cancellazione a luglio e agosto in Europa e 1,8 milioni di passeggeri coinvolti nonostante i Voli programmati in Europa nei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) È un’estate da bollino rosso. Non solo per le temperature record, ma anche per il numero dio la cui partenza è stata ritardata. Tra scioperi e mancanza di personale strutturale ae scali, infatti, gli aeroporti sono in tilt ormai da settimane. Non solo in Italia, ma anche nel resto d’Europa, dalla Francia alla Germania. Il motivo è soprattutto il Covid: la maggior partenon ha reintegrato il personale tagliato durante i due anni di pandemia, e così mancano piloti, controllori di volo, personale di bordo e operatori aeroportuali. Le stime, riporta Il Sole 24 Ore, parlano di circa 140milaa rischio cancellazione a luglio e agosto in Europa e 1,8 milioni di passeggeri coinvolti nonostante iprogrammati in Europa nei ...

