"Viscido, come lo chiamavano". Lory Del Santo e la rivelazione al vetriolo su Luca Daffrè (Di lunedì 4 luglio 2022) Lory Del Santo fa a pezzi un naufrago dell'Isola dei Famosi. Si tratta di Luca Daffrè, che è entrato all'Isola in corsa. La regista di The Lady dalle pagine di Novella2000 spara a zero. Senza mezzi termini: una vera cannonata che lascia tutti senza parole. “Lui è il più Viscido, è un venduto e senza di lui sto meglio. La mia vita adesso è migliore. Ha fatto capire che un mio complimento fisico su di lui era stato fatto per comprarmelo e non finire in nomination. Parlare con lui era deprimente, davvero tanto patetico. Lo chiamavano il ciupa ciupa, nel senso di lecca lecca, ci siamo capiti. – ha detto la Del Santo a Novella 2000 – Adulava sempre Nicolas Vaporidis, voleva essere accettato dal gruppo a tutti i costi ed era palese. Luca era un ambasciatore ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022)Delfa a pezzi un naufrago dell'Isola dei Famosi. Si tratta di, che è entrato all'Isola in corsa. La regista di The Lady dalle pagine di Novella2000 spara a zero. Senza mezzi termini: una vera cannonata che lascia tutti senza parole. “Lui è il più, è un venduto e senza di lui sto meglio. La mia vita adesso è migliore. Ha fatto capire che un mio complimento fisico su di lui era stato fatto per comprarmelo e non finire in nomination. Parlare con lui era deprimente, davvero tanto patetico. Loil ciupa ciupa, nel senso di lecca lecca, ci siamo capiti. – ha detto la Dela Novella 2000 – Adulava sempre Nicolas Vaporidis, voleva essere accettato dal gruppo a tutti i costi ed era palese.era un ambasciatore ...

