Vince Sainz, ma la Ferrari perde con Leclerc. Hamilton il più veloce in pista, Zhou miracolato (Di lunedì 4 luglio 2022) Si può Vincere e perdere nello stesso momento? Lo insegna la Ferrari, che a Silverstone riesce nell’impresa. Non lo era di certo tornare alla vittoria, visto che la macchina funziona alla grande e che si partiva dalla pole, sia nella prima partenza, che per fortuna anche dopo il botto iniziale. Semmai, erano i precedenti sei GP in cui si era raccolto, per errori e sfortuna, meno del previsto. Ma l’impresa, dicevamo, è che un successo sia stato trasformato in uno psicodramma per il Mondiale dall’ennesima cantonata strategica. La Ferrari, intesa come monoposto, è riuscita bene, spesso le tattiche no. E’ da iscrivere in questo mucchio ormai corposo la scelta scellerata di non chiamare Leclerc ai box per montare le gomme soft e giocarsela negli ultimi otto giri dopo la safety finale con pneumatici ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Si puòre ere nello stesso momento? Lo insegna la, che a Silverstone riesce nell’impresa. Non lo era di certo tornare alla vittoria, visto che la macchina funziona alla grande e che si partiva dalla pole, sia nella prima partenza, che per fortuna anche dopo il botto iniziale. Semmai, erano i precedenti sei GP in cui si era raccolto, per errori e sfortuna, meno del previsto. Ma l’impresa, dicevamo, è che un successo sia stato trasformato in uno psicodramma per il Mondiale dall’ennesima cantonata strategica. La, intesa come monoposto, è riuscita bene, spesso le tattiche no. E’ da iscrivere in questo mucchio ormai corposo la scelta scellerata di non chiamareai box per montare le gomme soft e giocarsela negli ultimi otto giri dopo la safety finale con pneumatici ...

