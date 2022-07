VIDEO – Raduno Milan, Pioli saluta e ringrazia i tifosi a Milanello (Di lunedì 4 luglio 2022) Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha salutato e ringraziato i tantissimi tifosi rossoneri presenti a Milanello nel giorno del Raduno del Milan. Il VIDEO del nostro inviato sul posto, Stefano Bressi Leggi su pianetamilan (Di lunedì 4 luglio 2022) Stefano, tecnico rossonero, hato eto i tantissimirossoneri presenti aello nel giorno deldel. Ildel nostro inviato sul posto, Stefano Bressi

Pubblicità

AntoVitiello : L'arrivo di #Maldini a #Milanello per il raduno @MilanNewsit - AliprandiJacopo : #Kluivert a differenza di Villar, Diawara e Darboe è stato convocato per il raduno a Trigoria e il ritiro in Portog… - poliziadistato : L'esercitazione del Nucleo operativo centrale di sicurezza #Nocs a Pontedera (Pisa) per l'8° raduno dell'#Anps 'Sil… - Morretz97 : RT @ilbianconerocom: Anche per Danilo inizia oggi il raduno: il suo ingresso al Training Center - ilbianconerocom : Anche per Arthur via al raduno -