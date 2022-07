VIDEO | ERIKSEN HA SCELTO LA SUA NUOVA SQUADRA! (Di lunedì 4 luglio 2022) Mancano solo gli ultimissimi dettagli, ma Christian ERIKSEN ha finalmente deciso dove giocherà la prossima stagione. Nonostante il corteggiamento del Tottenham di Antonio Conte, alla fine il danese ha SCELTO di ripartire dal Manchester United. Vi è già un principio di accordo tra il giocatore e i Red Devils per un contratto fino al 2025. Decisiva è stata la volontà del centrocampista di legarsi al nuovo progetto del tecnico Erik Ten Hag. Nulla da fare dunque per il possibile ritorno agli Spurs, dove aveva brillato tra il 2013 e il 2020 prima di approdare all’Inter. Esperienza nel nostro campionato conclusasi forzatamente anzitempo dopo quel terribile arresto cardiaco che ha colpito il giocatore durante il match tra la Danimarca e la Finlandia degli scorsi Europei. Il regolamento della Serie A infatti impedisce ai giocatori con il pace-maker di poter ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 4 luglio 2022) Mancano solo gli ultimissimi dettagli, ma Christianha finalmente deciso dove giocherà la prossima stagione. Nonostante il corteggiamento del Tottenham di Antonio Conte, alla fine il danese hadi ripartire dal Manchester United. Vi è già un principio di accordo tra il giocatore e i Red Devils per un contratto fino al 2025. Decisiva è stata la volontà del centrocampista di legarsi al nuovo progetto del tecnico Erik Ten Hag. Nulla da fare dunque per il possibile ritorno agli Spurs, dove aveva brillato tra il 2013 e il 2020 prima di approdare all’Inter. Esperienza nel nostro campionato conclusasi forzatamente anzitempo dopo quel terribile arresto cardiaco che ha colpito il giocatore durante il match tra la Danimarca e la Finlandia degli scorsi Europei. Il regolamento della Serie A infatti impedisce ai giocatori con il pace-maker di poter ...

