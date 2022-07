Victoria De Angelis “nata per essere una star”: si piega e ti manca il fiato. Spettacolare – FOTO (Di lunedì 4 luglio 2022) La bassista dei Maneskin fa vedere di che pasta è fatta. Victoria De Angelis si mostra più bella e scatenata che mai e i fan del gruppo vanno fuori di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 4 luglio 2022) La bassista dei Maneskin fa vedere di che pasta è fatta.Desi mostra più bella e scateche mai e i fan del gruppo vanno fuori di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

MartyHikari : @marixtll In questo caso, piacere sono Victoria De Angelis - GSPPstanaccount : @appeso555 Siamo alla follia. Victoria De Angelis che li ha letteralmente creati non può fare il cazzo che le pare su una sua canzone - L0VE4GAIN1ALL : ditemi che non sono l’unica ad aver visto per un momento victoria de angelis - pennettaalsugo : se non sei come victoria de angelis non ti voglio - dynthize : RT @xiadrop: io onestamente provo sentimenti per victoria de angelis -