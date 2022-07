Vespe: come risolvere il problema a costo zero (Di lunedì 4 luglio 2022) Vespe, come risolvere il problema a costo zero: ecco i rimedi per allontare questi insetti dal nostro appartamento. L’estate e le alte temperature, oltre che alle zanzare, aumentano anche la presenza di api e soprattutto Vespe nei dintorni dei nostri giardini o dei nostri balconi; facendo nidi in luoghi nascosti, potrebbero arrivare a pungerci se L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 4 luglio 2022)il: ecco i rimedi per allontare questi insetti dal nostro appartamento. L’estate e le alte temperature, oltre che alle zanzare, aumentano anche la presenza di api e soprattuttonei dintorni dei nostri giardini o dei nostri balconi; facendo nidi in luoghi nascosti, potrebbero arrivare a pungerci se L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

tinomotta : @Spalmapate Io come san francesco degli invertebrati ti dico che sono esseri indifesi che devono essere protetti co… - Elisabe43764042 : @SusannaSicily @MGloucester Magari. Questa è un'elementare relazione transitiva del tipo se A = B e B = C allora C… - Danieli_Solis : Dai, forse finalmente possiamo dire addio al giornale dei disagiati. Peccato che andranno in giro a pungere ovunque… - crab182 : @CrtiticOne SI perché il legno umido attira insetti come le vespe. - DegliGiulietta : @EmpfindsamerS i prezzi delle Lambrette come stanno? per le Vespe ho notato che il valore si è raddoppiato in una d… -