Pubblicità

sportli26181512 : Verona, Veloso: 'Si vede che Cioffi vuole far bene. Impressionato da Coppola': Ecco le parole di Miguel Veloso, cap… - CalciohellasIt : Hellas Verona, le parole di Veloso dal ritiro di Primiero - sportface2016 : Le parole del capitano del Verona #Veloso dal ritiro gialloblù - fzola_ : Hellas, Veloso dal ritiro di Primiero: «La nuova stagione sarà una sfida. Mister Cioffi? Ha voglia di fare bene» - infoitsport : Il Verona presenta la maglia 2022/2023: i 'modelli' sono Lazovic, Dawidowicz e Veloso -

...di lavoro per ilnel ritiro estivo a Mezzano . Il club scaligero ha cambiato allenatore affidandosi a Gabriele Cioffi, ma la voglia di ripartire forte è ben descritta da capitan Miguel...Serie A Squadra HellasÈ ufficialmente incominciato il ritiro estivo dell' Hellasin ... Magnani, Terracciano, Barak, Hongla, Ilic (dal 5 luglio), Sulemana, Lazovic (dal 5 luglio),, ...Le dichiarazioni del capitano gialloblù in conferenza stampa Il centrocampista dell’Hellas Verona, Miguel Veloso ha parlato in conferenza stampa nel secondo giorno di ritiro a Primiero: “Il primo obie ...Primi giorni di lavoro per il Verona nel ritiro estivo a Mezzano. Il club scaligero ha cambiato allenatore affidandosi a Gabriele Cioffi, ma la voglia di ripartire forte è ben descritta da capitan Mig ...