Venerato | “Su Koulibaly ci sono Barcellona e Chelsea”

Il Napoli segue tre profili per tamponare l'eventuale addio dimentre nessuna conferma sulle voci riguardanti Navas: per i pali confermato Meret titolare. Poi il passaggio su CR7 e Dybala.Ciro, giornalista Rai, ha parlato di calciomercato ai microfoni della Domenica Sportiva:sul mercato del Napoli Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ...ForzAzzurri.net - Futuro Koulibaly, parla Venerato Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato ai microfoni della ‘Domenica Sportiva Estate’ del ...Il giornalista della Rai, ed esperto di mercato, Ciro Venerato, ha parlato a Domenica Sportiva Estate, soffermandosi tra le altre cose sui nomi in lista ...