Valentina Ferragni | surfista a pancia in giù | didietro ai quattro venti | Che panorama! – FOTO

(Di lunedì 4 luglio 2022)scrive la storia su Instagram e lascia tutti senza fiato con una posa da sogno ain giù. L’acqua diventa bollente, tutta d’un tratto! Visione celestiale per la splendida,, sempre più un punto di riferimento per i suoi follower., irresistibile in intimo (Instagram)L’imprenditrice di famiglia è finalmente lontana da qualsiasi impegno lavorativo e il suo primo tuffo dell’estate 2022 è solo per deboli di cuore. La sorella di Chiara rispolvera le sue doti da professionista su tavola da surf. Una vera e propria sorpresa per tutti coloro che la seguono ogni giorno sui social, dove il suo appeal è in tremenda ascesa. L’obiettivo non è di certo imitare la sorella, ma la sua ‘figura’,la ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Valentina Ferragni infiamma sul surf: il fondoschiena illumina l`estate #valentina #ferragni @ChiaraFerragni… - zazoomblog : Valentina Ferragni infiamma sul surf: il fondoschiena illumina l’estate - #Valentina #Ferragni #infiamma #surf: - infoitcultura : Chiara e Valentina: sfida sexy a casa Ferragni - infoitcultura : Moda estate 2022: la gonna a fiori di Valentina Ferragni è trendy - infoitcultura : La svolta hot di Valentina Ferragni: le foto al limite della censura -

Da Hailey Bieber eche hanno sfoggiato micro treccine frontali in stile Coachella come in precedenza mostrate alla sfilata di Altuzarra da Gigi Hadid e che anche Margot Robbie sul ..., sorella più piccola della nota Chiara, ha voluto mandare un messaggio a tutte le persone che la seguono. Dopo essere stata vittima più volte di body shaming,ha ...Valentina Ferragni accende il web con la sua ultima pubblicazione social, in tavola da surf mette in mostra il lato b, illuminato dal sole cocente.Non poteva mancare all'appello Valentina Ferragni capace di regalarci un total look floreale, fresco ed estivo. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io You ...