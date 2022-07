Vacanze e caos voli, nuovo sciopero Ryanair (Di lunedì 4 luglio 2022) nuovo sciopero di 24 ore, domenica 17 luglio, di piloti e assistenti di volo delle compagnie aeree Ryanair, Malta Air e della società CrewLink. A proclamare la protesta Filt-Cgil e Uiltrasporti. I sindacati spiegano che “dopo gli scioperi degli scorsi 8 e 25 giugno l’azienda Ryanair non ha ancora avviato un confronto sulle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante“. I lavoratori italiani, sottolineano, rivendicano “contratti che garantiscano condizioni di lavoro dignitose” e “stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro Paese, come prevede la legge“. Foto Ansa/Epa Enric FontcubertaIl problema Ryanair si innesta su una situazione che, agli inizi di luglio, sta già sfuggendo di mano. In diversi aeroporti italiani, da Pisa e ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 4 luglio 2022)di 24 ore, domenica 17 luglio, di piloti e assistenti di volo delle compagnie aeree, Malta Air e della società CrewLink. A proclamare la protesta Filt-Cgil e Uiltrasporti. I sindacati spiegano che “dopo gli scioperi degli scorsi 8 e 25 giugno l’aziendanon ha ancora avviato un confronto sulle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante“. I lavoratori italiani, sottolineano, rivendicano “contratti che garantiscano condizioni di lavoro dignitose” e “stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro Paese, come prevede la legge“. Foto Ansa/Epa Enric FontcubertaIl problemasi innesta su una situazione che, agli inizi di luglio, sta già sfuggendo di mano. In diversi aeroporti italiani, da Pisa e ...

