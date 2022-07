Va in trasferta a San Siro, si perde e per 11 anni vive da senzatetto a Milano: l’incredibile storia di un tifoso (Di lunedì 4 luglio 2022) Andare a San Siro per una tranquilla serata di Champions League e sparire per 11 anni: sembra impossibile, ma non lo è. Per informazioni telefonare a Rolf Bantle, cittadino svizzero che la sera del 24 agosto 2004 dopo essersi recato nello stadio milanese per il ritorno del preliminare tra Inter e Basilea è letteralmente scomparso. Incredibile ma vero. Quella calda sera di agosto Bantle è uno dei tanti tifosi della squadra elvetica, venuto in trasferta a Milano assieme ad alcuni residenti di una casa-famiglia. Poco prima del fischio d’inizio l’uomo pronuncia la frase: “Vado un attimo in bagno, ci vediamo tra poco”. Quelle saranno le ultime parole udite dai suoi compagni. Infatti, il tifoso in uscita dai bagni del Meazza si perde all’interno dell’impianto milanese, non riuscendo a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Andare a Sanper una tranquilla serata di Champions League e sparire per 11: sembra impossibile, ma non lo è. Per informazioni telefonare a Rolf Bantle, cittadino svizzero che la sera del 24 agosto 2004 dopo essersi recato nello stadio milanese per il ritorno del preliminare tra Inter e Basilea è letteralmente scomparso. Incredibile ma vero. Quella calda sera di agosto Bantle è uno dei tanti tifosi della squadra elvetica, venuto inassieme ad alcuni residenti di una casa-famiglia. Poco prima del fischio d’inizio l’uomo pronuncia la frase: “Vado un attimo in bagno, ci vediamo tra poco”. Quelle saranno le ultime parole udite dai suoi compagni. Infatti, ilin uscita dai bagni del Meazza siall’interno dell’impianto milanese, non riuscendo a ...

