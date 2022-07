Usa | sparatoria in Illinois | uomo ha salvato il figlio gettandolo nel cassonetto

(Di lunedì 4 luglio 2022) Unha messo in salvo ilpiccolo lanciandolo neldella spazzatura. Lo ha considerato il «posto più sicuro», hanno raccontato testimoni alla Cnn. E’ una delle storie che emergono...

TgLa7 : #Sparatoria negli #StatiUniti, ad #HighlandPark, in #Illinois, durante la parata del 4 luglio. Secondo le prime inf… - fanpage : Ennesima sparatoria negli Stati Uniti. Questa volta è avvenuta ad Highland Park, un sobborgo a nord di Chicago, dur… - Agenzia_Ansa : Dopo una caccia all'uomo durata 8 ore, la polizia ha arrestato il 22enne sospettato di aver aperto il fuoco su una… - GrifoRampante : Usa, sparatoria alla parata del 4 luglio in Illinois: 6 vittime. Catturato il 22enne ricercato: 'Molto pericoloso'… - davidvienne31 : RT @RaiNews: E' caccia all'uomo -

Si chiama Robert 'Bobby' E. Crimo III l'uomo sospettato di aver ucciso sei persone e di averne ferite trenta a Highland Park in Illinois. Crimo avrebbe aperto il fuoco durante la parata per il 4 ...Secondo il governatore dell'Illinois le persone colpite nellasono 9. Nella serata di ... È quanto risulta da un'analisi indipendente esaminata da fonti governative degli. La ...I colpi alla parata del 4 luglio hanno ucciso sei persone e ne avevano ferite 31; bloccato dagli agenti il presunto autore della strage ...Dopo quella a Highland Park, in Illinois, una seconda sparatoria ha funestato la festa del 4 luglio negli Usa: a Filadelfia è caccia all'uomo che ha aperto il fuoco contro i partecipanti alla parata.