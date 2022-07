Usa, sparatoria a Highland Park durante la parata del 4 luglio: 6 morti e 31 feriti – I video (Di lunedì 4 luglio 2022) Sale a 6 morti e 31 feriti il bilancio della sparatoria a Highland Park, in Illinois, negli Usa. Secondo quanto si apprende, l’aggressore è ancora a piede libero. La polizia cerca un uomo bianco tra i 18 e i 20 anni con capelli lunghi neri. La sparatoria è avvenuta a 10 minuti dall’inizio della parata del 4 luglio, si legge sui quotidiani locali. Le autorità cittadine di Highland Park, un sobborgo a circa 25 miglia a nord di Chicago, hanno detto che l’evento per il Giorno dell’Indipendenza è stato annullato, e hanno consigliato di evitare il centro. Un testimone, Miles Zaremski, ha detto alla Cnn di avere sentito 20-25 colpi di pistola e di avere visto almeno una persona insanguinata a terra. L’inizio della ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 luglio 2022) Sale a 6e 31il bilancio della, in Illinois, negli Usa. Secondo quanto si apprende, l’aggressore è ancora a piede libero. La polizia cerca un uomo bianco tra i 18 e i 20 anni con capelli lunghi neri. Laè avvenuta a 10 minuti dall’inizio delladel 4, si legge sui quotidiani locali. Le autorità cittadine di, un sobborgo a circa 25 miglia a nord di Chicago, hanno detto che l’evento per il Giorno dell’Indipendenza è stato annullato, e hanno consigliato di evitare il centro. Un testimone, Miles Zaremski, ha detto alla Cnn di avere sentito 20-25 colpi di pistola e di avere visto almeno una persona insanguinata a terra. L’inizio della ...

