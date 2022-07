Usa, sparatoria a Chicago durante la parata per i festeggiamenti del 4 luglio: 6 morti e 31 feriti (Di lunedì 4 luglio 2022) Giornata di sangue negli Usa. sparatoria a Chicago durante la parata per i festeggiamenti per il 4 luglio. Sei persone sono state uccise e almeno 31 sono rimaste ferite. Sono ricoverate negli ospedali della regione. In uno di questi sono stati dislocati venti medici in aggiunta al personale già in servizio per far fronte alle emergenze. La maggior parte delle persone ricoverate ha riportato ferite di arma da fuoco, alcuni feriti sono rimasti travolti dal caos successivo alla sparatoria. Usa, sparatoria a Chicago: è caccia all’uomo La polizia sta dando la caccia al responsabile della sparatoria, un uomo bianco tra i 18 e i 20 anni e ha avvertito gli abitanti di stare lontani dall’area dove è avvenuta ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 luglio 2022) Giornata di sangue negli Usa.laper iper il 4. Sei persone sono state uccise e almeno 31 sono rimaste ferite. Sono ricoverate negli ospedali della regione. In uno di questi sono stati dislocati venti medici in aggiunta al personale già in servizio per far fronte alle emergenze. La maggior parte delle persone ricoverate ha riportato ferite di arma da fuoco, alcunisono rimasti travolti dal caos successivo alla. Usa,: è caccia all’uomo La polizia sta dando la caccia al responsabile della, un uomo bianco tra i 18 e i 20 anni e ha avvertito gli abitanti di stare lontani dall’area dove è avvenuta ...

Pubblicità

TgLa7 : #Sparatoria negli #StatiUniti, ad #HighlandPark, in #Illinois, durante la parata del 4 luglio. Secondo le prime inf… - fanpage : Ennesima sparatoria negli Stati Uniti. Questa volta è avvenuta ad Highland Park, un sobborgo a nord di Chicago, dur… - MediasetTgcom24 : Usa, sparatoria nel Texas: due morti e tre agenti di polizia feriti #Usa #Texas #sparatoria - pinopao : RT @NessunLuogo24: #BREAKING 5 morti e 19 feriti in una sparatoria alla parata del 4 luglio a #Chicago. L’attentatore è ancora in fuga #USA… - zazoomblog : Usa: sparatoria in Illinois durante la festa del 4 luglio 6 morti e 31 feriti. Caccia al killer in fuga -… -