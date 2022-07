Usa, sparatoria a Chicago durante la parata del 4 luglio: 6 morti e 31 feriti. Caccia al killer. Biden: “Sotto choc, c’è ancora molto da fare per fermare le armi” (Di lunedì 4 luglio 2022) L’assassino avrebbe sparato da un tetto, la polizia: «Restate al riparo». Domani prevista una visita della vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris. In città, durante lo scorso weekend, 54 persone sono state colpite da armi da fuoco, 7 delle quali hanno perso la vita Leggi su lastampa (Di lunedì 4 luglio 2022) L’assassino avrebbe sparato da un tetto, la polizia: «Restate al riparo». Domani prevista una visita della vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris. In città,lo scorso weekend, 54 persone sono state colpite dada fuoco, 7 delle quali hanno perso la vita

