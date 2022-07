Uomo dato alle fiamme: ustioni di terzo grado sul 45% del corpo (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoFrattamaggiore (Na) – Ha riportato ustioni di terzo grado sul 45% del corpo Nicola Liguori, aggredito la sera dello scorso 30 giugno, a Frattamaggiore (Napoli), da un Uomo il quale, dopo avergli lanciato addosso del liquido infiammabile, gli ha dato fuoco. La vittima – informa una nota della Procura di Napoli Nord – ha riportato ferite sulle gambe e sulle braccia, sulla regione lombare, sui glutei, schiena, dorso e sul fianco. Attualmente è ricoverato nel reparto grandi ustionati dell’ospedale di Bari – intubato e sotto sedazione profonda – e rischia la vita. Il provvedimento di fermo emesso dal pubblico ministero è giunto dopo che gli investigatori di Frattamaggiore e della Squadra Mobile di Napoli hanno raccolto le testimonianze di persone ritenute ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoFrattamaggiore (Na) – Ha riportatodisul 45% delNicola Liguori, aggredito la sera dello scorso 30 giugno, a Frattamaggiore (Napoli), da unil quale, dopo avergli lanciato addosso del liquido infiammabile, gli hafuoco. La vittima – informa una nota della Procura di Napoli Nord – ha riportato ferite sulle gambe e sulle braccia, sulla regione lombare, sui glutei, schiena, dorso e sul fianco. Attualmente è ricoverato nel reparto grandi ustionati dell’ospedale di Bari – intubato e sotto sedazione profonda – e rischia la vita. Il provvedimento di fermo emesso dal pubblico ministero è giunto dopo che gli investigatori di Frattamaggiore e della Squadra Mobile di Napoli hanno raccolto le testimonianze di persone ritenute ...

