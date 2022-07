Uomo dato alle fiamme | domani udienza di convalida fermo

(Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si terràmattina, davanti al giudice per le indagini preliminari di Napoli Nord Daniele Grunieri, l’per ladelordinato nei confronti di Pasquale Pezzella, il 39enne in stato di3 della notte scorsa, con l’accusa di avere tentato di uccidere Nicola Liguori,, con un liquido infiammabile, la notte tra giovedì e venerdì scorso, mentre parlava in video chiamata con la fidanzata Giuseppina Mosca. Gli inquirenti della Polizia di Stato e della Procura di Napoli Nord contestano a Pezzella (difeso dall’avvocato Fernando Maria Pellino) il reato di tentato omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

