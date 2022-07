Uomo bruciato vivo a Frattamaggiore, fermato l'aggressore: accusato di tentato omicidio, ha agito per vendetta (Di lunedì 4 luglio 2022) tentato omicidio: è il reato che la Procura di Napoli Nord, coordinata da Maria Antonietta Troncone, contesta a Pasquale Pezzella, 36 anni, sottoposto a fermo di pm la scorsa notte... Leggi su ilmattino (Di lunedì 4 luglio 2022): è il reato che la Procura di Napoli Nord, coordinata da Maria Antonietta Troncone, contesta a Pasquale Pezzella, 36 anni, sottoposto a fermo di pm la scorsa notte...

