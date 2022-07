Uomini e Donne | Sossio Aruta sommerso dalle critiche si sfoga | “Sfig*ti | vorrei incontrarvi in un vicolo stretto e senza via d’uscita!”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 4 luglio 2022), ex volto di, è tornato sui social più agguerrito che mai, per rispondere a tono ai suoi haters. Tutto ha avuto inizio con l’appello che ha lanciato, qualche giorno fa, alle associazioni calcistiche “anc0ra in cerca di un allenatore”.ha fatto sapere infatti di essere in possesso del patentino in questione dal 2006, ma di non riuscire a trovare lavoro sul campo da gioco in alcun modo. Per questo, ha voluto sfruttare al meglio il potere dei social, trovandosi però coinvolto in una enorme polemica.è esploso sui social contro tutti coloro che lo hanno accusato di elemosinare un lavoro a tutti i costi, essendosi nascosto, a detta loro, dietro la sua visibilità e la sua notorietà: Esprimere pubblicamente (e se l’ho fatto per ovvi motivi) un ...