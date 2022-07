Università Cattolica, 2 milioni per borse di studio a 700 studenti (Di lunedì 4 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Un intervento straordinario di circa due milioni di euro complessivi consentirà a quasi 700 studenti dell'Università Cattolica di ottenere una borsa di studio in denaro oltre all'esenzione dalle tasse universitarie. L'Ateneo rimane così fedele alla propria politica, avviata nel 2012 (all'epoca fu la prima Università non statale a prendere una tale iniziativa), di garantire con proprie risorse il diritto allo studio anche a quegli studenti che, pur risultando idonei alle borse di studio, non potrebbero beneficiarne a causa della inadeguatezza dei finanziamenti pubblici.Per l'anno in corso i fondi pubblici stanziati per gli studenti idonei alla borsa di studio ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Un intervento straordinario di circa duedi euro complessivi consentirà a quasi 700dell'di ottenere una borsa diin denaro oltre all'esenzione dalle tasse universitarie. L'Ateneo rimane così fedele alla propria politica, avviata nel 2012 (all'epoca fu la primanon statale a prendere una tale iniziativa), di garantire con proprie risorse il diritto alloanche a quegliche, pur risultando idonei alledi, non potrebbero beneficiarne a causa della inadeguatezza dei finanziamenti pubblici.Per l'anno in corso i fondi pubblici stanziati per gliidonei alla borsa di...

