Una vita anticipazioni: Aurelio non ci sta e pensa a un piano per far fuori Genoveva. Rischia grosso? (Di lunedì 4 luglio 2022) Pronti per scoprire che cosa vedremo nella puntata di Una vita in onda domani, 5 luglio 2022? Come sempre puntualissime arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Avrete visto, negli episodi in onda nel fine settimana, che Genoveva ha deciso di andare avanti nelle sue indagini personali per capire che cosa le sta nascondendo suo marito e poco le interessa se così facendo metterà a rischio la sua vita…Sa che sta giocando con il fuoco ma ha tutte le intenzioni di scoprire chi è Rodrigo e anche perchè Aurelio sta usando David e Valeria. Nel frattempo tra i due sembra esserci un feeling particolare. David cerca in tutti i modi di stare vicino a Valeria, nonostante non abbia nessun vero legame con lei…Ma vediamo adesso la trama di Una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 4 luglio 2022) Pronti per scoprire che cosa vedremo nella puntata di Unain onda domani, 5 luglio 2022? Come sempre puntualissime arrivano le nostreche ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Avrete visto, negli episodi in onda nel fine settimana, cheha deciso di andare avanti nelle sue indagini personali per capire che cosa le sta nascondendo suo marito e poco le interessa se così facendo metterà a rischio la sua…Sa che sta giocando con il fuoco ma ha tutte le intenzioni di scoprire chi è Rodrigo e anche perchèsta usando David e Valeria. Nel frattempo tra i due sembra esserci un feeling particolare. David cerca in tutti i modi di stare vicino a Valeria, nonostante non abbia nessun vero legame con lei…Ma vediamo adesso la trama di Una ...

