Una squadra fa sul serio per Gnonto: prima offerta e incontro fissato! (Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo l'esordio in Nations League con la Nazionale di Mancini il ragazzo sta stregando l'Europa e tutti gli puntano gli occhi addosso. Gnonto è uno dei prospetti più interessanti fra i giovani calciatori sul trampolino di lancio. Wilfried Gnonto Zurigo Feyenoord Il gioiellino del futuro azzurro che si spera prosperi più presto possibile. Ajax, Sassuolo e molte altre hanno iniziato a contattare l'entourage del ragazzo e lo Zurigo, che possiede il cartellino del ragazzo italiano scuola Inter. Attualmente Gnonto è corteggiato da Hoffenheim, Friburgo e PSV Eindhoven, ma nelle ultime ore sembra essersi inserita alla corsa un'altra squadra. Con Sinistrera in partenza verso il Leeds in Inghilterra, il Feyenoord sembra voler puntare su Gnonto per rinforzare l'attacco. Il Feyenoord guadagnerà ben 30 ...

