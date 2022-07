Una settimana monopolizzata dalla "guerra alle idee". Ma gli anti Nato italiani hanno finito gli argomenti (Di lunedì 4 luglio 2022) Dal 26 giugno al 1 luglio l’appuntamento clou è stato quello online organizzato dal Fatto Quotidiano. “La guerra alle idee”, una serata interamente dedicata alla libertà di informazione (o alle informazioni in libertà) nell’ambito del conflitto in Ucraina. Ad aprire la serata il direttore Marco Travaglio che, prendendola alla larga, ha iniziato a raccontare la “proibitissima” storia del conflitto tra Ucraina e Russia. Conflitto che, ha precisato, “non ha preso il via lo scorso 24 febbraio 2022”. Il resoconto di Travaglio inizia addirittura dai primi del ‘900. Un lungo excursus per arrivare al primo punto chiave di questa vicenda: con la caduta del muro Berlino, “il Patto di Varsavia si scioglie, ma la Nato no”. Da qui si inizia a spigare come di fatto, nel corso degli anni, sia stato l’occidente a ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 4 luglio 2022) Dal 26 giugno al 1 luglio l’appuntamento clou è stato quello online organizzato dal Fatto Quotidiano. “La”, una serata interamente dedicata alla libertà di informazione (oinformazioni in libertà) nell’ambito del conflitto in Ucraina. Ad aprire la serata il direttore Marco Travaglio che, prendendola alla larga, ha iniziato a raccontare la “proibitissima” storia del conflitto tra Ucraina e Russia. Conflitto che, ha precisato, “non ha preso il via lo scorso 24 febbraio 2022”. Il resoconto di Travaglio inizia addirittura dai primi del ‘900. Un lungo excursus per arrivare al primo punto chiave di questa vicenda: con la caduta del muro Berlino, “il Patto di Varsavia si scioglie, ma lano”. Da qui si inizia a spigare come di fatto, nel corso degli anni, sia stato l’occidente a ...

Tg3web : Dopo due anni di stop per la pandemia, a Milano torna il Pride. Il corteo di oggi conclude una settimana di eventi… - OfficialASRoma : Campioni d'Italia Under 16! ???? A una settimana dalla vittoria, rivivi la finale attraverso la nostra Tunnel Cam!… - acmilanyouth : ?? Dietro le quinte dello splendido Scudetto conquistato, una settimana fa, dall'Under 15 rossonera in… - TiElleKappa : RT @grande_flagello: È stata una settimana 'della madonna' in tv, ed è tutta su #ZIP! - MaurizioVoltini : RT @ItalicaTestudo: È già una settimana che parliamo di: beghe tra #Conte e #DiMaio legalizzare le canne regalare cittadinanze come fossero… -